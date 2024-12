DIFESA, Marì è un'ipotesi. Attenzione anche a Coulibaly

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione di oggi, oltre all'avvicinamento della Fiorentina a Michael Folorunsho analizza anche il restante mercato che metteranno in piedi Pradè e Goretti per rafforzare la rosa di Palladino, e scrive che verrà ritoccata anche la retroguardia. Attenzione come terzino destro a Coulibaly del Parma e al centro a Pablo Mari che è già stato con Palladino al Monza e può essere un’ipotesi. Il difensore è in scadenza e dalla società brianzola gli sarebbe stato proposto il rinnovo, ma ad ora senza trovare risposta positiva.

Intanto è atteso a Firenze nelle prossime ore Nicolas Valentini, prelevato in estate dal Boca Juniors e che domani svolgerà le visite mediche con la società di Commisso.