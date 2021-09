DIFESA, La prova del nove contro il Napoli di Osimhen

Il dato forse più positivo della vittoria di Udine è quello di non aver preso gol per la prima volta in campionato. Merito di Dragowski, sottolinea il Corriere Fiorentino, ma anche di un assetto tattico che Italiano ha variato nell'ultima mezz'ora inserendo Igor e passando a cinque in difesa. Adesso arriva il secondo attacco del campionato, quel Napoli con il candidato capocannoniere Osimhen.

Con 9 gol subiti, e altrettanti segnati, la difesa viola e il suo portiere hanno impiegato cinque sfide di campionato per collezionare il primo clean sheet dell’anno, ma è (anche) dalle zero reti al passivo di domenica che il tecnico vuole ripartire per affrontare il Napoli. Prima ancora che dai gol di Vlahovic, o da quelli di Gonzalez che rientrerà dopo la squalifica, molto della sfida a un Napoli fin qui inarrestabile, e a punteggio pieno, passerà proprio dalla difesa che Italiano deciderà di mettere in campo