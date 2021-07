DIFESA, La difesa viola ha le ore contate

Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, il reparto della Fiorentina che sarà più sotto la lente d'ingrandimento di Italiano a Moena sarà la difesa. Pezzella e Milenkovic, scrive il quotidiano, hanno le ore contate: il capitano, le cui prestazioni negli ultimi anni hanno lasciato a desiderare, potrebbe partire. Caso diverso per Milenkovic. Il difensore serbo è in scadenza di contratto e non sembra aver intenzione di rinnovare. Toccherà ad Italiano capire se le motivazioni per rimanere in maglia viola sono quelle giuste.