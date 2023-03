DIFESA, Italiano alza il "muro viola" contro Lukaku

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de Il Tirreno, il quotidiano toscano si sofferma sull'importanza della difesa della Fiorentina in vista del prossimo delicatissimo match in campionato contro l'Inter di Lukaku, gara in cui i viola vanno alla ricerca (per quanto difficile) dell'ottava vittoria di fila grazie anche all'apporto del reparto arretrato. Come spiega il quotidiano, che il rendimento di Milenkovic e soci in difesa sia migliorato è provato dai soliti, inevitabili numeri che mai mentono: Braga compreso, la formazione di Italiano ha giocato nove partite tra campionato e Conference, subendo appena cinque reti, ma più che altro mantenendo imperforata la porta in cinque circostanze, che diventano quattro nelle ultime sei gare e tre nelle ultime quattro. Non solo: i due gol che hanno "macchiato" la striscia più consistente di sei partite sono arrivati per altrettante prodezze balistiche individuali: una di Hernandez al 95' sul 2-0 per la Fiorentina contro il Milan e una del turco Yesilyurt nel ritorno contro il Sivasspor.