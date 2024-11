DIFESA, In trasferta muro alzato da 527': e quel record...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene dato molto risalto alla solidità difensiva che anche ieri a Como la Fiorentina è riuscita a mettere in mostra. Come evidenzia il giornale: il ponte levatoio viola è sollevato, lontano dal Franchi, da 527 minuti, l’equivalente di cinque partite e mezzo, oltre due mesi di campionato senza subire un gol negli stadi avversari. Un giro d’Italia che è partito dal secondo tempo di Bergamo, ha toccato Empoli e Lecce, Genova e Torino ed è giunto fino alle sponde del lago di Como, dove il Senigallia è divenuto l’ennesimo teatro in cui confermare a tutta la Serie A le intenzioni di questo collettivo: quattro vittorie di fila con quattro clean sheet in trasferta che, peraltro, non si erano mai registrati nella storia della Fiorentina.

Negli ultimi tre campionati la Fiorentina dopo 13 giornate aveva sempre subito 17 gol, mentre quest’anno i gol al passivo sono appena 10.