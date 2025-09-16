Difesa in affanno, Pablo Mari da partente a soluzione. La Nazione: "Col Como titolare"

Una delle possibili novità che sta studiando Pioli in vista del match col Como, riguarda la difesa. Troppe le difficoltà di Comuzzo e Pongracic, motivo per cui il tecnico della Fiorentina starebbe vagliando la promozione a titolare contro i lariani di Pablo Marì. L’idea c’è, scrive oggi La Nazione, vedremo se già contro il Como potrà esserci lo spostamento del croato nel ruolo di braccetto di destra e l’inserimento dello spagnolo ex Monza al centro della difesa. Mattonella che conosce bene.

Marí è stato vicino anche alla cessione in estate, lo avevano richiesto in molti ma alla fine la Fiorentina ha deciso di tenerlo. Fin qui tanta panchina, un ingresso in campo a Cagliari non impeccabile, ma ha l’esperienza per dare una mano fin da subito. Non fosse altro perché conosce il sistema di gioco meglio di tutti. Da un possibile addio alla titolarità il passo potrebbe essere particolarmente breve. Sliding door del calcio, non sarà la prima e nemmeno l’ultima volta: situazioni che mutano in fretta, occasioni che arrivano e che sono da prendere al volo. Pioli ci pensa, Pablo è pronto e scalda il motore.