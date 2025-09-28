Diamanti e i dolci ricordi: "Con Pioli mi sono divertito. Io e Gila gli abbiamo dato tanto"

Tra i minimo comune denominatore che mettono insieme Stefano Pioli e Alberto Gilardino, c'è anche Alessandro Diamanti. L'ex fantasista che ha vestito anche la maglia viola, nella sua lunga carriera è passato anche da Bologna, tappa in cui condivise lo spogliatoio con l'attuale tecnico del Pisa mentre quello della Fiorentina ricopriva il ruolo di allenatore. Entrambi elementi rimasti nel cuore di "Alino", come rimarca lui stesso nell'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport: "Bisoli e Pioli sono stati gli allenatori che mi hanno capito di più.

Il primo mi disse: "Se non arrivi in Serie A vuol dire che ho sbagliato io, sei troppo forte". Mentre il secondo è uno di quelli con cui mi sono divertito: a Bologna giocavamo davanti io e Gila, il mister mi chiedeva di fare la fase difensiva ma poi mi lasciava libero di giocare come sapevo. Penso di avergli dato tanto".