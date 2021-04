DIA, Lo vuole il Napoli, ma c'è anche la Fiorentina

Boulaye Dia, attaccante senegalese del Reims di 24 anni e il contratto in scadenza nel 2022, è nei radar del Napoli da mesi. Piace, però, anche alla Fiorentina. Solo qualche anno fa per sbarcare il lunario faceva l’elettricista, prima della definitiva esplosione quest’anno con 14 gol in Ligue 1. Ora lo stuzzica anche il West Ham. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.