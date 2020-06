DE ZERBI, Sirene viola spingono il Sassuolo al rinnovo

Roberto De Zerbi è uno dei profili che la Fiorentina sta valutando se non dovesse confermare Iachini per la prossima stagione. L'edizione odierna di Tuttosport racconta però che il Sassuolo vorrebbe blindare il proprio tecnico e in questi giorni sta provando a chiudere per il rinnovo. La sensazione è che De Zerbi sia destinato a restare in Emilia ancora una stagione.