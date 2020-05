DE SANTIS, Barone sta sognando ad occhi aperti

Nick De Santis, creatore del Montreal Impact, ha parlato così in esclusiva al Corriere dello Sport: "Conosco molto bene Rocco Commisso, il mio amico Joe Barone me ne parla spessissimo. Con lui condividiamo il nostro amore per il campionato italiano. Joe sta sognando a occhi aperti. Sia nelle sue vene, che in quelle di Rocco, scorre sangue italiano. La Fiorentina e i tifosi viola potranno fare festa con loro".