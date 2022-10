DE PONTI, Problema Franchi, basta benaltrismo

Sul Corriere Fiorentino è presente un editoriale a firma di Roberto De Ponti che si sofferma sulla difesa di Firenze da parte del sindaco Dario Nardella dagli attacchi dopo i tafferugli tra tifosi avvenuti sugli spalti del Franchi in Fiorentina-Inter: “Con il benaltrismo i problemi non si risolvono; meglio - anzi, peggio - nemmeno si affrontano. In realtà nessuno si è sognato di indicare Firenze come la summa di tutti i mali del calcio italiano, ma che esista un caso Franchi è indubbio. Lo avevamo detto quando Luciano Spalletti era stato affrontato a muso duro da un tifoso viola al termine della partita con il Napoli, nemmeno due mesi fa, ricordando che il primo passo per risolvere un problema è riconoscerne l’esistenza. Invece no, continuiamo a far finta che il problema non esista e che tutti ce l’abbiano con la civile Firenze, messa ingiustamente sotto accusa. […] Dalle curve, in qualsiasi stadio, nell’immaginario comune un atteggiamento simile te lo aspetteresti. Ma non in tribuna, dove i biglietti costano di più, dove sarebbe bello avere segnali di educazione e rispetto e dove invece, purtroppo, le intemperanze aumentano di settimana in settimana. […] Segnalare che le tribune del Franchi sono diventate un problema non significa accusare una città, e dire «è così dappertutto» è la maniera migliore per ignorarlo: un po’ come invocare il governo per mettere fine agli insulti territoriali dei tifosi dell’Atalanta e tapparsi gli orecchi fingendo di non sentire le invocazioni al Vesuvio quando il Napoli arriva a Firenze”.