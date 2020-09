DE PAUL, Viola restano in lizza ma c'è concorrenza

Secondo La Nazione, per la Fiorentina resta in lizza anche Rodrigo De Paul. Il quotidiano scrive che i viola continuano a monitorare a fari spenti le mosse dell'Udinese e in particolar modo del giocatore, anche perché si è sempre saputo che l'argentino gradiva restare in Italia. Ciò nonostante i friulani hanno vacillato davanti alle offerte del Leeds, che però non ha trovato grande entusiasmo da parte dell'entourage del giocatore, poi dello Zenit San Pietroburgo, il quale ha ricevuto una risposta tiepida. La concorrente a sorpresa, in Italia, potrebbe essere il Napoli, magari sfruttando anche i milioni che potrebbero entrare con la cessione di Milik.