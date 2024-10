DE GEA, Che colpo della Fiorentina: la classe non ha età

FirenzeViola.it

David De Gea, scrive La Gazzetta dello Sport, è nuovamente sotto i riflettori, questa volta in Serie A. Arrivato in Italia grazie all'intuizione della Fiorentina e alla volontà del portiere che in poche ore ha accettato la proposta viola, è stato fin da subito decisivo. Eppure De Gea è stato fermo un anno (per scelta, come ha raccontato lui stesso) ed è arrivato da svincolato, ma dopo dodici anni di Manchester United ha dimostrato che un talento supera ogni cronologia.

Ha firmato un contratto fino a giugno 2025 a 1,2 milioni però nell'accordo c'è pure un'opzione a favore della Fiorentina per prolungare fino al 2026 con stipendio che sale a 2 milioni. Dopo l'avvio strepitoso lo spagnolo potrebbe riconquistare anche la Nazionale.