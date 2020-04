DDV, È l'ora di costruire un capitalismo solidale

Diego Della Valle, ex proprietario della Fiorentina oggi patron della Tod's dove sta svolgendo la sua quarantena (negli stabilimenti delle Marche), a Repubblica ha espresso il suo pensiero in merito alla situazione che sta vivendo l'Italia degli imprenditori: "Abbiamo l'occasione per cambiare un capitalismo invecchiato che già era stato messo in discussione prima della tragedia. Dobbiamo costruire un nuovo capitalismo solidale". Poi spiega le iniziative della famiglia per il sostegno alla lotta al Covid-119: "Il cda di Tod's ha già deciso di non distribuire il dividendo quest'anno, inoltre io e mio fratello Andrea abbiamo rinunciato ai compensi del 2020. Nei giorni scorsi, poi, la famiglia Della Valle ha donato 5 milioni a favore dei familiari del personale sanitario che ha perso la vita nella lotta al Covid-19".