Dall'involuzione di Comuzzo agli errori di Pongracic, la situazione della difesa

vedi letture

Nella sua analisi reparto per reparto delle difficoltà della Fiorentina il Corriere dello Sport si concentra sulla difesa. Il reparto arretrato dei gigliati contro il Como è stato a quattro, con Pongracic e Ranieri come coppia centrale, ma fino allo scontro con i lariani Pioli l'aveva schierato sempre a tre. Il terzetto titolare era composto, da destra a sinistra, da Comuzzo, Pongracic e Ranieri con Dodo e Gosens in posizione di esterni a tutta fascia.

Al di là del sistema di gioco uno dei principali problemi in questo avvio di campionato è stata la quantità di errori individuali dei difensori. Comuzzo ha favorito l’1-0 del Polissya a Reggio Emilia e spianato la strada al Napoli col rigore su Anguissa al 3’; Pongracic si è arreso di fronte a Hojlund e Addai, Ranieri ha lasciato troppo spazio a Beukema e Kempf sempre su calci piazzati. Se guardiamo alle alternative, Pablo Marì è stato decisivo in negativo a Cagliari quando ha lasciato saltare indisturbato Luperto in pieno recupero, Viti per adesso ha giocato appena 59 minuti e Kouadio è ancora giovanissimo e si sta godendo l'esordio in Serie A. La vera alternativa al terzetto Comuzzo, Pongracic e Ranieri è rappresentata quindi dalla difesa a quattro. Il rischio in questo caso è di togliere spinta offensiva a Dodo e Gosens sulle fasce.