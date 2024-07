DALL'INGHILTERRA, Ritiro 'social' e al fresco: le ultime

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Su Repubblica Firenze qualche dettaglio sul ritiro inglese della Fiorentina: passare dal Viola Park di Bagno a Ripoli al centro sportivo di Lea and Cottam, zona nord ovest di Preston, e cercare di ricreare le stesse condizioni per proseguire in maniera ottimale la preparazione in vista della prossima stagione. Missione compiuta, almeno a giudicare dalla soddisfazione del tecnico Raffaele Palladino. Le temperature si aggirano sui 15 gradi. Le nuvole si affacciano spesso, specie di pomeriggio. La pioggia non è un miraggio. La Fiorentina ha il proprio quartier generale a Preston, in un hotel immerso nel verde a dodici minuti in pullman dalla struttura dove di solito si allenano tre squadre del settore giovanile del Preston North End Fc. Uno dei club più antichi d’Inghilterra. Tre campi in erba naturale e in perfette condizioni: due a misure regolari, un terzo invece che viene usato dai viola per svolgere la parte atletica e il fondo. Tutte le attrezzature sono fornite dal Preston: porte, porticine, sagome, ostacoli, coni, delimitatori.

Allenamenti più lunghi rispetto a Vincenzo Italiano, anche più intensi a guardare i volti dei giocatori.. Palladino ha aperto le porte dei suoi allenamenti ai media presenti. Interviste, live e collegamenti sulla scia di quanto mostrato anche dalla Fiorentina sui suoi canali ufficiali. Secondo il club quello appena concluso al Viola Park è stato il ritiro più seguito di sempre sui social: tra Facebook, Instagram e YouTube ma anche grazie alla spinta dei più giovani che si sono collegati su Tik Tok per i contenuti originali.