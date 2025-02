Dall'emergenza all'abbondanza, le scelte di Palladino per Inter-Fiorentina

Domani sarà il giorno di Inter-Fiorentina, monday night della 24° giornata di campionato. Una sfida particolare, giocata a neanche una settimana di distanza dalla gara di andata del Franchi, per la quale Palladino avrà a disposizione gran parte della rosa, compresi i nuovi acquisti. Dall'emergenza totale per il match giocato giovedì nell'impianto di Campo di Marte, il tecnico campano è passato all'abbondanza, soprattutto in alcune zone di campo come la trequarti, per la gara di San Siro. Oltre ai nuovi acquisti di gennaio, inschierabili per il recupero della sfida di dicembre contro i nerazzurri, torna a disposizione anche Gudmundsson, colpito da una tonsillite la scorsa settimana.

L'islandese dovrebbe riprendersi il posto di trequartista, al fianco di Beltran, alle spalle di Moise Kean. In difesa non sarà della partita Pietro Comuzzo, squalificato, e allora la linea a quattro sarà composta da Pongracic e Ranieri centrali con Dodo e Gosens sulle fasce. A centrocampo potrebbe già essere il omento dell'esordio per Fagioli con Folorunsho e Mandragora al suo fianco. Pronto a subentrare Cataldi, mentre ancora out Adli. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.