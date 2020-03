DALBERT, Il paradosso del rinvio: sta fuori ancora

Come sottolinea La Nazione, c'è un paradosso in casa Fiorentina dopo il rinvio della partita contro l'Udinese. A meno che non cambino ulteriormente i programmi (e non è da escludere), Dalbert rischia di stare fuori due settimane per colpa di una squalifica. Il brasiliano doveva saltare lo scorso week-end la partita con l'Udinese, ma visto il rinvio dovrà scontare la squalifica con il Brescia. E restare così ai box tre settimane per una squalifica.