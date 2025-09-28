Dal giorno alla notte, Kean con Pioli non punge. A Pisa per tornare al centro del villaggio

Moise Kean più altri dieci. Eloquente il messaggio veicolato stamattina dal Corriere dello Sport, che in avvicinamento a Pisa-Fiorentina si concentra sul bomber di Stefano Pioli ricordando che quest'ultimo vuole ripartire proprio da lui, anche se il cambiamento in panchina ha fin qui portato un calo drastico nei numeri registrati da Kean in partita. Da Palladino a Pioli, per adesso è un passaggio dal giorno alla notte per il centravanti: il confronto con quanto fatto l'anno scorso, quando si era piazzato al secondo posto della classifica dei cannonieri dietro a Retegui, è impietoso soprattutto per un dato. Non sono tanto i quattro centri messi a referto nelle prime cinque stagionali dell'annata 2024-25 - due reti contro le zero delle prime cinque del ciclo Pioli - quanto un dato, quello dei tiri in porta: 1,5 a partita nella Serie A scorsa, zero in quattro gare in questo campionato.

Con un'altra prima punta accanto - Piccoli o Dzeko che sia - è parso un supereroe senza poteri. Qualche occasione se l'è anche costruita (2,5 xG collezionati) ma la mira è tornata quella degli ultimi anni alla Juventus. Adesso Pioli sembra intenzionato a provare a recuperare il 'vecchio' Moise rimettendolo al centro del villaggio, con nessun centravanti accanto, almeno dal primo minuto in modo tale che già oggi a Pisa possa fare la differenza.