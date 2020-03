DA13, A S. Pellegrino no alla messa per il Covid-19

Ancora spazio al tema legato a Davide Astori sulle colonne odierne de La Nazione, che propone alcuni retroscena su come San Pellegrino Terme ricorderà il capitano viola: domani nel paese in cui riposa il numero 13 non potrà andare in scena alcuna messa di suffragio aperta a tutta la cittadinanza poiché in Lombardia è ancora in vigore il divieto di celebrare funzioni religiose per evitare la diffusione del Covid-19 (ma la famiglia Astori, in forma privata, organizzerà qualcosa). «Ci dispiace ma dobbiamo adeguarci» racconta al quotidiano il sindaco Vittorio Milesi. «Presto però la nostra comunità omaggerà Davide dedicandogli una nuova struttura in città: stiamo definendo il progetto per il restauro di un ex cinema dal quale sorgerà un edificio polifunzionale, con sale riunioni e altri luoghi aperti al pubblico». A due anni esatti dalla tragedia, il ricordo di Astori vive ancora.