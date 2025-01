DA ROMA, Viola su Cristante: ingaggio spalmabile

FirenzeViola.it

L'edizione capitolina de La Repubblica oggi in edicola ha analizzato i temi principali di casa Roma e tra questi anche la situazione di Bryan Cristante. Il centrocampista classe 1995 ieri, dopo l'infortunio ai legamenti della caviglia subito lo scorso 2 dicembre, è tornato ad allenarsi interamente con il gruppo di Ranieri. Un rientro importante per i giallorossi anche se sul mediano ex Atalanta ci sono gli occhi di alcuni club di Serie A come l'Inter, per la quale potrebbe essere una pedina di scambio con Frattesi, e la Fiorentina. I dirigenti viola hanno messo nel mirino l'ex Milan per rinforzare il centrocampo a disposizione di Palladino.

Il problema maggiore è rappresentato dall'ingaggio oneroso che però i gigliati potrebbero spalmare su più anni. Da concordare infine con i capitolini il prezzo e la formula del riscatto.