CUTRONE, Sento aria di derby. Andiamo a vincere

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport va in scena un'intervista a Patrick Cutrone, nuovo attaccante della Fiorentina per il quale la partita contro l'Inter non può essere come le altre visto il trascorso al Milan. Cutrone è stato impressionato da Lukaku e dall'umiltà con cui è arrivato in Italia e poi racconta di aver fatto un provino con l'Inter a sei anni, ma fu scartato. Lo spirito con cui il classe '98 e la Fiorentina vanno a Milano è chiaro: "Andiamo a San Siro per vincere. Del resto, cosa abbiamo da perdere? Pensando e giocando da squadra. Tra di noi non c’è Maradona che poteva dribblare dieci avversari e vincere la partita da solo". Infine il rapporto con Chiesa, amico ritrovato dopo l'esperienza in Under 21, e quello con Vlahovic, che l'ha impressionato per la voglia di migliorarsi.