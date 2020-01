CUTRONE, E oggi Iachini lo testerà già sul campo

Spazio dedicato all’approdo in viola di Patrick Cutrone sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, il tecnico viola Beppe Iachini testerà subito la nuova punta nell’allenamento di rifinitura di oggi e - in caso di arrivo in tempo del transfer - convocherà subito il numero 63 per la gara di domani con la Spal (la punta ha scelto lo stesso numero usato nella sua avventura al Milan). Cutrone, spiega il giornale, ha lavorato duro in Inghilterra per farsi trovare pronto dal punto di vista fisico pertanto il suo inserimento in campo non sarà un problema.