CUADRADO, Contro la Viola possibile esordio con la Dea

Atalanta-Fiorentina sarà, probabilmente, anche la partita di un grande ex: Juan Cuadrado. Il colombiano, arrivato quest’estate in casa Dea come svincolato, dopo un’annata con poco minutaggio con un’altra maglia nerazzurra, quella dell’Inter, prova ora a ritagliarsi uno spazio contro la sua ex squadra, la Fiorentina. Vista la sua duttilità, il nuovo numero 7 bergamasco potrebbe addirittura fare un ritorno alle origini, essendo schierato nel tridente offensivo e non come quarto di centrocampo, ruoli che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere ricoperti contro i viola da Zappacosta e Bellanova.