CRISCITO, Salvezza a 40 pt. Prandelli non molla mai

Lunga intervista questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport al capitano del Genoa Domenico Criscito, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. Il difensore ha parlato dell'addio di Cesare Prandelli (suo ex tecnico in Nazionale e in rossoblù) e poi della lotta salvezza che coinvolge sia i viola che il Grifone: "Prandelli? Conosco bene il mister, ci ha allenato due stagioni fa. Non è un allenatore disposto a mollare, lavora con passione. Se così ha deciso, penso che fosse davvero stanco. Una scelta da rispettare, e non facile da prendere avendo dovuto lasciare proprio la Fiorentina. L'impatto di Ballardini? Il mister ha inciso tanto. Il cambio di allenatore certifica il fallimento di quanto fatto prima da parte di tutti. Ha pagato l’allenatore, cioè Maran. Il nuovo mister ha portato qui la sua energia, la conoscenza del calcio e della piazza. Siamo contenti del nostro percorso. La salvezza? Serviranno una quarantina di punti, come al solito. Ma, soprattutto, farei notare che restare in A dipende da noi: siamo padroni del nostro destino. Ora dimostriamolo. Nella parte bassa c'è tanto equilibrio: penso agli organici importanti di Cagliari, Torino e Parma. Ma è meglio guardare al nostro campionato, non a quello degli altri".