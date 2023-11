CRISCITO, Occasione buttata il 3-3 con tripletta di Mutu

FirenzeViola.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Domenico Criscito ha parlato del Genoa del 2008/09, quando in panchina c’era Gasperini e tra i suoi compagni di squadra Thiago Motta e Ivan Juric, attuali tecnici di Bologna e Torino che lunedì si sfideranno in campionato. In quella stagione grifone e Fiorentina si sfidarono per il quarto posto ma ad avere la meglio alla fine furono i Viola, grazie anche a quello storico 3-3 di Marassi, quando Mutu riuscì - con una tripletta - a ribaltare il triplice svantaggio: “La definirei un’annata straordinaria, con loro due grandi protagonisti. Fu una lunga volata con la Fiorentina per centrare il 4° posto ed entrare in Champions.

Finimmo a pari punti, ma ci piazzammo quinti per gli scontri diretti. Mi ricordo ancora oggi l’occasione buttata a Marassi: vincevamo 3-0 a mezz’ora dalla fine e fummo raggiunti da una tripletta di Mutu…”.