CORVINO, A Firenze avevo già preso Traoré, poi...

In un'interessante intervista rilasciata a Tuttosport, Pantaleo Corvino, attuale dg del Lecce ma per anni DS della Fiorentina, ha parlato del lavoro di scoperta e valorizzazione dei talenti declinato ai tempi attuali, citando anche il caso di Hamed Junior Traoré, centrocampista del Sassuolo e oggetto dei desideri di diverse squadre, da lui trattato per conto della Fiorentina tre anni fa in un'operazione sfumata all'ultimo: "Traoré lo avevo preso per 11 milioni, poi la Fiorentina cambiò proprietà e non se ne fece di nulla. Il ragazzo ha grande qualità anche se è giovane, credo che adesso valga tra i 20 ed i 30 milioni".

Corvino ha parlato anche della possibilità di utilizzare algoritmi per scovare e valutare giocatori, tecniche utilizzate già da alcune squadre di A:

"Algoritmo per valutare un giocatore? Per me è un'eresia. Gli occhi possono valutare un giocatore, mentre l'algoritmo pensa ma non vede".