CORSPORT, Ora i viola stringono per Praet

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio la rivoluzione del centrocampo non è però finita con il solo Mandragora: salutato Torreira e dimenticato Grillitsch, la Fiorentina è pronta a tornare alla carica anche per un altro storico obiettivo del ds Pradè: nelle prossime ore infatti i viola presenteranno al Leicester un’offerta tra i 7 e i 9 milioni per arrivare al cartellino di Dennis Praet, reduce a sua volta dall’esperienza in prestito al Torino e tornato per adesso in Inghilterra. L’obiettivo dei toscani è quello di assicurarsi la mezzala (reputata come la miglior alternativa possibile a Castrovilli) a titolo definitivo oppure attraverso un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alle presenze.