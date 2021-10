CORSPORT, L'opinione: "DV9 rispetti la Fiorentina"

Sulle pagine del Corriere dello Sport, si trova un pensiero proveniente dalla penna di Alberto Polverosi. ve ne proponiamo alcuni passaggi: "Qualcuno sostiene che Commisso avrebbe fatto meglio a tacere, a far finta di niente, ma non siamo d’accordo: la chiarezza, alla fine, paga sempre e per una volta che la Fiorentina è stata chiara, non possiamo che condividere la scelta. Ora tocca a Vlahovic, che ha le spalle robuste per rifiutare un’offerta da 5 milioni di euro all’anno (oltre sei volte il suo stipendio attuale). Deve giocare per chi ancora lo paga, per chi ancora gli è vicino (la squadra, come ha dimostrato Venuti a Venezia quando ne ha preso le difese di fronte ai tifosi), per chi va allo stadio pagando il biglietto, per se stesso e perfino per il suo prossimo club, che lo seguirà in questo periodo con particolare attenzione. Dusan vuole crescere, vuole una grande squadra da Champions, come Chiesa, e l’ambizione è legittima. Ora, proprio come ha fatto Chiesa nella Juventus, dimostri di essere a quell’altezza già nella Fiorentina. Che non è una squadra da Champions, ma la cui storia va sempre e comunque rispettata da chi ne indossa la maglia".