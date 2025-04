Corsa Champions, 5 squadre per un posto: i viola però pensano più alla Conference

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport analizza l'entusiasmante corsa Champions che si sta sviluppando in Serie A. Le squadre attualmente in corsa, togliendo l'Atalanta che al di là dell'aritmetica difficilmente crollerà mettendo a repentaglio il suo terzo posto, sono cinque, Bologna, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina. Due sono le variabili fondamentali in questa corsa, da una parte il calendario, che nei prossimi turni metterà di fronte tante dirette rivali, e la forma e gli obiettivi di ogni squadra. Analizzando più nel dettaglio la Fiorentina il quotidiano torinese sottolinea come i viola, al momento ottavi in campionato con 56 punti e in coda (non considerando il Milan) a questo gruppo di squadre, abbiano forse maggior interesse nella Conference League, competizione dove sono giunti per il terzo anno consecutivo a giocarsi un posto in finale.

L'appuntamento è fissato per il 1 e per l'8 maggio con la doppia sfida al Real Betis di Pellegrini. Tra le formazioni che hanno altri obiettivi oltre al campionato c'è anche il Bologna. I felsinei infatti il 14 maggio si giocheranno una storica finale di Coppa Italia contro il Milan.