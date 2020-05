CORR.SPORT-STADIO, Stadio miscela esplosiva

Avrebbe dovuto essere lo strumento per colmare il gap con le big del calcio, ma alla fine il tema dello stadio si sta trasformando in una miscela esplosiva. È quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport - Stadio, che fa il punto su uno dei temi più caldi di casa Fiorentina. Perché anche se Commisso ama Firenze e la Fiorentina, il fatto di essere allo stesso punto sulla questione stadio crea molte incognite. I tifosi si sono già schierati tutti dalla parte del presidente, dalle istituzioni invece si aspetta un cenno. Il Franchi non si può cambiare radicalmente, la Mercafir non dà garanzie e per Campi (la soluzione più probabile al momento) c'è da costruire molte opere ex novo. La società viola si auspica un rapido sblocco.