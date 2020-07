CORR.SPORT-STADIO, Sarà Vlahovic contro Simeone

Come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, quella tra Fiorentina e Cagliari sarà anche la partita tra Dusan Vlahovic e Giovanni Simeone. Il presente e il passato della squadra viola. Tanto più che all'andata l'attaccante serbo trovò i suoi primi due gol in Serie A, in una partita terribile per l'allora squadra di Montella. Un 5-2 con gol di tacco di Simeone difficile da dimenticare. Stasera comunque al Franchi si riparte da zero: altre situazioni, altri allenatori ma la voglia immutata dei due attaccanti di essere protagonisti. Lo specchio stasera rifletterà l'immagine di chi sarà stato più bravo.