CORR.SPORT-STADIO, Commisso ordina la C3

La parola d'ordine di Rocco Commisso per i suoi giocatori sarà: restate in viola per una scommessa vincente. È quanto scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio che sottolinea la volontà del patron viola di non lasciar partire neanche un talento. La battaglia più dura sarà quella la C3: Chiesa, Castrovilli e Cutrone. Per il primo la strategia è chiara: al padre sarà proposto un nuovo contratto esponendogli il progetto per il futuro, poi starà al giocatore decidere. Commisso, in caso di volontà di cessione, non si opporrà. Per Cutrone invece è Pradè a garantire, mentre su Castrovilli Commisso fa diga: "Lasciatelo stare". Con loro la Fiorentina del futuro potrà sembrare un grande club, non più un gruppo di transizione.