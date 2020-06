CORR.SPORT-STADIO, Castrovilli capitano

Futuro da capitano per Gaetano Catrovilli? È quanto paventa stamani il Corriere dello Sport - Stadio, che titola in prima pagina: "Castrovilli capitano". Il quotidiano sottolinea come per queste ultime 12 partite di campionato che restano, la fascia al braccio resterà a German Pezzella, ma Commisso e dirigenza guarderanno con attenzione a Castrovilli. Perché se la maglia numero 10 gli è già stata già destinata, le prossime partite serviranno anche per capire se e come affidargli il ruolo da capitano in futuro.

