CORR.SPORT, L'idea da NY: la A come la Premier

Lo sfogo di Commisso ha lasciato il segno. Come scrive il Corriere dello Sport, tra le austere stanze di un palazzo nel west-end di Londra e quelle di uno studio legale a New York sta germogliando l'idea di trasformare la Serie A in una nuova Premier League. Il tutto nasce dalla volontà delle cinque proprietà straniere in Italia di combattere il monopolio della Juventus, rendendo il campionato più equilibrato. E anche se i bianconeri si oppongono, il modello converrebbe anche a loro i cui ricavi sono più bassi di quelli di Newcastle e West Ham in Inghilterra. L'apertura di una sede della Lega a New York è un passaggio suggestivo, ma i cambiamenti devono avvenire a Roma e Milano. E gli avvocati ne stanno discutendo.

Poi c'è il capitolo arbitri: in America ha lasciato di stucco tutti la risposta di Nicchi, considerata esagerata visto che qualche tempo fa preferì il silenzio quando De Laurentiis disse che la classe arbitrale senza di loro sarebbe stata a pelare patate. Tra le proposte della svolta ci sarebbe quella di aumentare i compensi degli arbitri, svincolandoli dai giochi di potere.