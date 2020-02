CORR.SERA, Per il Milan è un pari che sa di sconfitta

Come scrive il Corriere della Sera, quella di ieri sera per il Milan è stata un’occasione sprecata. L’1-1 con la Fiorentina è un pareggio che sa di sconfitta per la squadra di Pioli. I rossoneri hanno improvvisamente mollato la presa, nonostante la superiorità numerica e un avversario che sembrava ormai al tappeto. Ancora una volta, la squadra cede di schianto, come era successo nel secondo tempo del derby con l’Inter. Inspiegabile per il quotidiano. La corsa all’Europa League resta aperta per il Milan, ma il processo ai giocatori e all’allenatore per la gestione degli ultimi venti minuti è inevitabile. Anche perché, quando in campo c’è un direttore di gara “distratto” come Calvarese, l’attenzione dev’essere massima.