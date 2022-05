CORRIERE SPORT, Lezione di raro autolesionismo

“Questo vizio è assurdo”, titola il Corriere dello Sport di oggi riferendosi alla Fiorentina e alla sconfitta patita ieri in casa della Sampdoria. Una lezione di raro autolesionismo, scrive il quotidiano, quando ormai il difficile sembrava essere stato messo alle spalle. Sprecato il primo match point, già nel primo tempo una viola contratta, timida e senza idee è stata messa all’angolo. Per non vanificare la stagione ora la Fiorentina dovrà battere la Juventus sabato, o sperare almeno di non fare peggio dell’Atalanta. Una bestia nera, in particolare, si è scagliata su Italiano e i suoi ragazzi: Quagliarella, al gol numero 14 in 28 partite contro i gigliati. Ora sbagliare, nella partita più sentita dell’anno a Firenze, non sarà possibile.