CORRIERE SPORT, Chiesa pensa a un altro anno viola

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sul possibile futuro di Federico Chiesa nella Fiorentina. La possibilità che il binomio vada avanti per ancora un altro anno potrebbe innestare una miscela esplosiva, con il ragazzo che è conscio di aver attirato su di sé le grandi squadre sia italiane che straniere (Juventus, Inter, Manchester United), ma sa anche che un anno in più a Firenze, in fondo, accresce il suo bagaglio d'esperienza, ed ha intenzione di migliorare i propri numeri in viola. L'asticella è posta più in alto, con lo slittamento degli Europei al 2021 che dà una motivazione in più al ragazzo per emergere.