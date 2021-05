CORRIERE FIORENTINO, Vlahovic balla da solo

"Vlahovic balla da solo" è invece il titolo del Corriere Fiorentino. Come nel tennis, la Fiorentina butta via un triplo match point. Vlahovic è l'unica nota positiva della giornata. Con la doppietta di ieri infatti, il serbo è salito a quota 19 gol in campionato. E per capire quanto valga questa cifra basta pensare che a 21 anni e 95 giorni è il giocatore più giovane ad averne realizzati almeno 18 in una singola stagione di Serie A dal 1958/’59. Allora, a riuscirci, fu un certo Jose Altafini.