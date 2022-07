CORRIERE FIORENTINO, Settimana bollente

Come riportato dal Corriere Fiorentino alla Spagna ha preso rapidamente quota la candidatura di Riqui Puig, centrocampista classe ‘99 che Xavi considera fuori dal progetto dal Barcellona tanto è vero che ieri, alla raduno blaugrana, gli ha dato il permesso di tornare a casa. L’idea (che ha trovato più di una conferma) è metterlo il prima possibile a disposizione del mister, e non a caso i contatti con i suoi agenti si son fatti via via più intensi. Due le ipotesi: prenderlo a titolo definitivo (sfruttando il contratto in scadenza 2023 ed un prezzo di conseguenza abbordabile) o aspettare che rinnovi col Barça per poi averlo in prestito. Di certo c’è che la trattativa tra i due club esiste e va avanti spedita, anche se non va sottovalutata la concorrenza del Benfica. Per questo, in parallelo, vengono tenute aperte (anche) le discussioni per Bajrami e Praet. Da Barcellona a Madrid e, quindi, a Luka Jovic, per il quale quella di oggi potrebbe finalmente essere la giornata buona per la fumata bianca.