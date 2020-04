CORRIERE FIORENTINO, Rocco può spendere

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla decisione della UEFA di allentare le briglie al Fair Play Finanziaro. Significa che per la prossima stagione non sarà necessario presentare il bilancio 2020/21 (che comunque sarà sostituito da altri controlli) e si potrà dunque investire molto di più. Detto questo, resta la regola secondo cui al termine di un triennio il passivo non può superare i 30 milioni di euro, quindi chi deciderà di fare deficit dovrà però riequilibrare le spese nei due anni successivi. Senza la questione della spesa equilibrata all'incasso - almeno inizialmente - i viola potranno così attingere al patrimonio di Rocco Commisso per investire.