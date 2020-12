CORRIERE FIORENTINO, Quant'è dura la risalita

Giù i veli, la Fiorentina punta a raggiungere quota quaranta punti e non lo farà con il bel gioco. Piuttosto, per conseguire l’obiettivo, sarà sporca e cinica. Conta il risultato. La scalata viola non è costituita soltanto dalle mille difficoltà che avvolgono un gruppo fin troppo fragile, ma anche dal calendario. Domenica prossima il gruppo di Prandelli sarà ospite dell’Atalanta, la realtà che da qualche anno ha soffiato proprio alla Fiorentina il ruolo di Cenerentola fra le grandi. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere Fiorentino.