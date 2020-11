CORRIERE FIORENTINO, Prandelli e i cambi giusti

Gli allenatori di calcio si possono dividere in due gruppi: quelli che indovinano la formazione iniziale e quelli che sanno correggerla. E poi c’è Cesare Prandelli che, in Coppa Italia contro l’Udinese, ha trovato la giusta sintesi. Al primo minuto ha schierato la squadra migliore, poi ha sfruttato l’andamento della partita per apportare modifiche e cambiamenti. Ha seguito una precisa strategia, accorciando e modellando la veste tattica nel modo migliore. Alla fine la vittoria, la prima da quando è tornato, è frutto delle sostituzioni indovinate. I ritmi tutt’altro che forsennati della gara l’hanno convinto a mandare in campo Eysseric. Giocatore sì estroso ma dal passo lento che non gli ha mai permesso di ripetere quanto di buono fatto in Francia. Il momento ideale per lui, visto che la partita era in una fase di stanca. Il francese si è schierato largo sulla fascia, si è mosso bene e ha toccato il pallone con precisione creando alcune buone occasioni offensive. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.