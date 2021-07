CORRIERE FIORENTINO, Mistero Kokorin

Kokorin era arrivato "dalla Russia con furore". Deciso a tornare quel giocatore che, qualche anno fa, aveva incantato sia Roberto Mancini che Fabio Capello. Un attaccante completo, pieno di talento e di personalità. Pure troppa. E ogni riferimento alle burrascose vicende personali (carcere compreso) non è puramente casuale. Tutto questo però, a Firenze, non s’è visto. Né in campo, dove per il momento non ha lasciato traccia, né fuori visto che fortunatamente, da quando è arrivato in Italia, il suo comportamento è stato ineccepibile. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.