CORRIERE FIORENTINO, La cruda verità

La Fiorentina è 13ª in classifica con 9 punti, a +4 dalla zona retrocessione. I viola domani (ore 18.45) ospitano gli Hearts in Conference: serve vincere per passare alla seconda fase Sarà perché "non se l’aspettavano" (per usare le parole di Pradè) o perché, in estate, in società erano convinti di aver costruito una "rosa molto competitiva". Pronta, secondo i dirigenti, a migliorare quanto fatto la scorsa stagione e a giocarsela in Europa nonostante (appunto) ci fosse una competizione, e quindi uno sforzo in più da sostenere.

Di certo c’è che i fischi dell’altra sera (stavolta da almeno parte dello stadio indirizzati anche a Commisso e Barone) hanno infastidito non poco la proprietà. Una sensazione che nasce dalla convinzione di non meritare la contestazione perché, si torna sempre lì, nei pensieri del club quella messa a disposizione di Italiano è una squadra forte, e all’altezza delle aspettative. Del resto gli stessi giocatori, in estate, parlavano di "sogno Champions".