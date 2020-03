CORRIERE FIORENTINO, La carta degli Europei

Secondo il Corriere Fiorentino, il rinvio dell'Europeo al 2021 non è un male per il club viola. Perché, tra obiettivi da raggiungere e gioielli da trattenere, Pradè e Barone si ritrovano con una carta in più da calare sul tavolo delle trattative. In entrata, e in uscita. Chiesa e Castrovilli, ad esempio, potrebbero non reputare conveniente tentare l’avventura in un top club rischiando di avere meno spazio e, di conseguenza, meno occasioni per convincere Mancini. Mentre in entrata, lo stesso discorso può valere per Florenzi, che ha lasciato la Roma proprio per non perdere l'azzurro e, in estate, i viola potrebbero pensarci. Infine Mandragora, altro talento in odore di azzurro che tra qualche settimana sarà chiamato a scegliere.