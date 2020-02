CORRIERE DELLO SPORT, L'AIA sta annaspando

Sul Corriere dello Sport - Stadio di oggi, si trova un editoriale di commento alla querelle Rocco Commisso-arbitri, a firma Alessandro Barbano, in cui si legge che per un uso corretto del VAR serve stabilire confini precisi, applicare le regole in maniera omogenea, e praticare una formazione costante. Invece la casistica racconta che si passa da un estremo a un altro: sabato Pairetto sventola otto cartellini gialli e un rosso in un incontro con 25 falli, mentre quando arbitra Orsato sembra di essere in Premier League per la rarità dei fischi. In questo scenario l'AIA annaspa, rivelando "fragilità e ritardo culturale, presentandosi come una corporazione autocratica, incapace di mettersi in discussione". Senza riuscire a sfuggire alle accuse di cedere alle pressioni, e lasciarsi condizionare dai cosiddetti poteri forti. Per smentire una narrativa tipicamente italiana, basterebbe essere più autorevoli, per apparire pure più indipendenti.