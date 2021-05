CORRIERE DELLO SPORT, A Cagliari niente partita

Il Corriere dello Sport distribuito stamattina nelle edicole italiane torna sul pareggio senza reti di ieri tra Cagliari e Fiorentina. Niente partita né lotta né occasioni, ma salvezza: matematica per i toscani, più vicina per i sardi. Senza ritmo: ogni volta che una delle due squadre entrava in possesso del pallone, l'altra aveva tutto il tempo per riorganizzarsi con calma. Né a Vlahovic né a Pavoletti è arrivato un pallone giocabile che sia uno: se è vero che il pubblico negli stadi manca, per viola e rossoblu è stata una fortuna, perché difficilmente non sarebbero stati dei fischi, o comunque della disapprovazione, ad accompagnare il tutto. Vista la condizione stagionale di entrambe, pretendere spettacolo forse sarebbe stata un'utopia.