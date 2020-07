CORR.FIO, Ribery può andarsene: la situazione

La questione legata al futuro di Franck Ribery sarà "un affare di famiglia". Lo scrive il Corriere Fiorentino, facendo il punto sull'argomento di cui ha parlato praticamente tutto il mondo: il furto in villa all'attaccante francese della Fiorentina. Tutto ruota attorno ad una domanda: il fuoriclasse francese può lasciare la Fiorentina? La risposta è sì, scrive il quotidiano. La possibilità c’è. L’ex Bayern lo ha lasciato intendere sui social ma, soprattutto, nei colloqui avuti con la dirigenza. Anche se il rapporto con Firenze è rimasto intatto. Il concetto che Franck ha comunicato sia ai suoi amici che ai dirigenti della Fiorentina, compreso Commisso, è semplice: senza moglie e figli al suo fianco se ne andrà. Dovrebbero tornare settimana prossima: se la moglie non se la sentirà, per lui la sola soluzione sarà chiudere il campionato e rinunciare al secondo anno di contratto. La diplomazia della Fiorentina è già al lavoro per far sì che ciò non accada.