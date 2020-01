CORR.FIO, La via ritrovata del gol. Centr...avanti tutta

Il Corriere Fiorentino parla dell'attacco della Fiorentina, finalmente ritrovato grazie alla cura Iachini. "Centr...avanti tutta!" scrive il quotidiano, che sottolinea come in quattro partite con il nuovo tecnico siano già andati in gol tutti gli attaccanti. Vlahovic è stato solo parzialmente penalizzato dall'arrivo di Cutrone, che in realtà gli ha tolto parecchie responsabilità. E lo stesso Cutrone ci ha messo 11' alla prima da titolare per segnare il suo primo gol in maglia viola. Contro il Genoa giocherà lui in coppia con Chiesa, altro giocatore ritrovato. Gli attaccanti della Fiorentina non vorranno fermarsi.